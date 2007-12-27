На Вінниччині від сказу помер чоловік
11:01, 27 грудня 2007Країна
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Його покусала лисиця
У Вінницькій області від сказу помер місцевий мешканець, якого покусала хвора лисиця.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайний ситуацій, хвора на сказ тварина покусала мешканця с. Слобода 26 листопада на подвір`ї його садиби.
З 29 листопада по 10 грудня пацієнт перебував на стаціонарному лікуванні. Повторно він був госпіталізований до інфекційного відділення 24 грудня і через два дні помер.
Дику тварину було вбито і знищено шляхом спалення.
В осередку захворювання фахівцями районної СЕС проводяться протиепідемічні та протиепізоотичні заходи.
Ситуація знаходиться під контролем Головного управління МНС у Вінницькій області.
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