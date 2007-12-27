Уряд планує кардинально допрацювати програму «Здоров`я нації»

Уряд планує змінити і кардинально допрацювати програму «Здоров`я нації».

Як передає кореспондент УНІАН, про це на розширеному засіданні Кабінету міністрів повідомив віце-прем`єр-міністр України Іван ВАСЮНИК.

За його словами, основною метою програми буде зміна в середньостроковій перспективі катастрофічної демографічної ситуації в Україні.

«Програма має передбачати конкретні заходи, починаючи від повного виконання, у тому числі й в коридорах влади, закону про заборону куріння в адмінприміщеннях і громадських місцях і закінчуючи проведенням наступного року широкомасштабної, на кшталт виборчої, кампанії яка б роз`яснила всій нації участь кожного в поліпшенні свого здоров`я», – сказав І.ВАСЮНИК.

Крім того, віце-прем`єр заявив, що пріоритетом для уряду в 2008 році має стати «підведення з колін» сільської медицини.