Завтра синоптики обіцяють погоду без опадів

Завтра, 15 грудня, в Україні утримається хмарна з проясненнями погода, без істотних опадів.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, у західній частині місцями туман. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с.

Температура у західних областях вночі 0-5° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла; на решті території вночі 5-10°, на Лівобережжі місцями 13-15° морозу, вдень 0-5° морозу, в Криму та на півдні Одещини 1-6° тепла.

У Києві та Київській області без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі по області 5-10° морозу, вдень 0-5° морозу; у Києві вночі 6-8° морозу, вдень 1-3° морозу.