Червона ікра омолоджує шкіру

Ну який же новорічний стіл без бутербродів із червоною ікрою? "Їж, їж, ікра дуже корисна", — кажуть бабусі молодшому поколінню, підкладаючи їм у тарілки черговий бутерброд. А тих і умовляти не треба — смачно ж! І як закуска ікра чудово підходить. І сили після неї дійсно з`являються якось відразу. Чим же так корисні ці ласощі, розповів лікар-дієтолог Борис Скачко.

ІКРА — ЦЕ ДЖЕРЕЛО...

1. ...білка: в ікрі його 32 г зі 100, причому засвоюється він не так, як м`ясо, — довго лежачи в шлунку, а дуже швидко, протягом години. А крім того, цей білок ще й "елітних сортів", оскільки складається з повного спектру замінимих і незамінних амінокислот (тобто дефіцитних). Тому після вживання ікри в обмін речовин включаються різні "сплячі" ділянки. Людина відчуває це як прилив сил;

2. ...йоду: цей мікроелемент дуже важливий для профілактики захворювань щитовидної залози;

3. ...поліненасичених жирних кислот: вони виводять із організму жири, що призводять до розвитку атеросклерозу — хвороби старості. Ця хвороба розвивається практично у всіх людей, але у одних швидше, у інших — повільніше. Якщо часто їсти ікру, поява атеросклерозу може “затриматися”;

4. ...вітаміну А: за ефектом схожий на вітамін С (допомагає імунітету виводити шлаки, укріплює судини, покращує зір), але, на відміну від нього, здатний накопичуватися. Тому ікра корисна всім, хто хоче укріпити свій імунітет, швидше видужати після хвороби і покращити зір;

5. ...вітаміну D: бере участь у формуванні і зміцненні кісток. Особливо він корисний вагітним жінкам і годуючим матерям для профілактики рахіту у дітей;

6....вітаміну Е: його ще називають статевим гормоном, оскільки він нормалізує обмін речовин у статевих залозах, а окрім цього, омолоджує клітини і виводить шлаки з жирової тканини. Тому вітамін Е корисний при статевій слабкості.

ВИБЕРИ І ЗБЕРЕЖИ

Ікру заготовляють у липні-серпні і відразу ж консервують. Якщо на банці вказано, що ікра виготовлена в грудні, це означає, що ікру перефасували або виготовили з морожених ястиків. Така ікра не кращої якості. Купуючи ікру в жерстяних і скляних баночках, переконайтеся, що вона не "бовтається" всередині, переливаючись від краю до краю, а заповнює баночку щільно без порожнеч. Купуючи розвісну ікру, зверніть увагу на розсипчастість. Якщо ікринки легко відділяються одна від одної і не пристають до лопатки — беріть сміливо, якщо ж вони звалюються безформною, злиплою масою із зерном, що лопнуло, — від покупки краще утриматися. Бережіть ікру в холодильнику на бічній полиці, але у жодному випадку не в морозилці — тоді ікринки лопнуть і перетворяться на пюре. Не тримайте відкриту банку більше п`яти днів, з`їдайте ікру швидше, оскільки в ній починають розвиватися мікроорганізми, з`являється неприємний запах, ікра підсихає.

ПРОТИПОКАЗАННЯ

Ікра протипоказана при схильності до набряків, атеросклерозі, гіпертонічній і ішемічній хворобах.

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