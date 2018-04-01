У Новорічну ніч утримайтеся від надмірного вживання алкоголю і не зачинайте дітей

Геннадій Зільберблат, головний психіатр-нарколог Київської області, заслуженний лікар України

Пиття без міри - це добровільне божевілля Ми напередодні прекрасного святкового новорічного періоду - нас чекають зустрічі Нового року і Різдва Христового. На жаль, так склалося в нашому суспільстві, що їх завжди супроводжує вживання різноманітних спиртних напоїв - від слабкоалкогольного пива до високоградусних горілки і коньяків. З цим вже нічого не поробиш - це наша багаторічна традиція.

Що повинна пам`ятати кожна людина, що сідає за святковий стіл? По-перше, спиртне потрібно вживати помірно. Пам`ятати, що шампанське швидше всмоктується в кров, тому людина швидше п`яніє. Також не рекомендується змішувати різні спиртні напої - ефект буде плачевний. Не можна починати розпивання спиртного на голодний шлунок. Закуска повинна бути якісною. Як і алкоголь. На жаль, висока ціна алкоголю не може гарантувати його якості. Горілку закушуйте маринованими огірками, грибками або будь-якою солоною їжею. Традиційно, біле вино подавайте до риби, до червоного - м`ясо. Тоді спиртне принесе більше задоволення. Якщо ви все-таки перебрали зайвого, потрібно прийняти будь-які блювотні засоби, щоб промити шлунок, зробити клізму і прийняти ентеросорбенти. А ось такий популярний народний засіб, як розсіл, тільки зніме симптоми. Мінералку і каву не рекомендують.

Слід пам`ятати, що людям, які страждають на будь-які захворювання і мають протипоказання до вживання алкоголю (а це люди з хворими печінкою, підшлунковою залозою, нирками, серцем) краще взагалі не пити або максимально обмежити дозу спиртного. Категорично не рекомендую навіть пригублювати алкоголь, людям, які колись страждали алкогольною залежністю. Це - аксіома. Навіть грам будь-якого спиртного може викликати провокацію хвороби.

Вживання алкоголю вимагає помірності. Її визначити нескладно - якщо людина п`є більше 200 грам 40-градусного спиртного, частіше за 2-4 рази на місяць, це вже стан зловживання алкоголем. Ще не хвороба, але чинник, який може сприяти формуванню залежності. Особливо це актуально для людей із спадковістю, що обтяжена алкозалежністю, для хворих після травм черепа (знепритомніє) і захворюваннями печінки.

Потрібно чітко усвідомлювати, що алкоголь, без перебільшення, - це наркотик. Він впливає на дофаміновий обмін, який порушений у людей, що мають, нарко-, алко-, комп`ютерну, ігрову залежності, а також у завзятих колекціонерів. До речі, до 1976 року, ми, лікарі психіатри-наркологи, ставили алкозалежним діагноз - "алкогольна наркоманія". Отже, випиваючи навіть малу дозу спиртного, ви одержуєте свою дозу наркотика. При цьому не має значення чи це високоградусне спиртне, чи слабкоалкогольне - пиво, ром-кола або джин-тонік. У нас прийнято вважати, що пиво - це легкий, "несерйозний" алкогольний напій. Це - не так. У значних кількостях воно не менш небезпечне, ніж горілка. (Перші клінічні роботи по алкоголізму, описували саме пивну алкозалежність).

Ставтеся до “святкового” вживання алкоголю без фанатизму. Пам`ятайте, що пиття без міри - це добровільне божевілля. Веселість і радість потрібно знаходити в самому святі, а не в алкоголі. Інакше свята можуть закінчитися лікарняною палатою.

Ще хочу нагадати, що, якщо ви пили алкоголь в новорічну ніч, вже постарайтеся не зачинати дитини. Нагадаю, що у Франції в 20-х роках минулого століття різко зросла кількість дітей, які народжувалися психічно неповноцінними. Учені, дослідивши 8 тисяч таких дітей, з`ясували, що переважна їх більшість зачиналися в святкові або недільні дні. Пізніше їх так і стали називати - "святкові" або "недільні" діти.

Борис Скачко, лікар-фітотерапевт За дві доби до Нового року не їжте червоного м`яса Наступний рік – рік Щура. Це - тварина всеїдна. Тому на новорічному столі повинна бути різноманітна їжа. Питання – в якій кількості і в якій послідовності її вживати. Основні проблеми на Новий рік виникають від чотирьох причин: перша - об`ївся, друга - перепив, третя – отруївся, четверта - їх комбінація. Зважте на те, що ще продовжується Різдвяний піст.

Як не об`їстися в Новорічну ніч.

- За дві доби до Нового року не їжте червоного м`яса. Якщо воно не перетравиться – продукти розпаду разом з алкоголем можуть спровокувати отруєння.

- Не слід голодувати перед зустріччю Нового року. О 20-21 годині необхідно легко повечеряти (щоб у новорічну ніч не потрапити до хірургічного відділення з нападом панкреатиту).

- Ретельно пережовуйте їжу. Цим ви допоможети шлунку швидше перетравити їжу, зменшуючи на нього навантаження.

- Починайте святкову вечерю з легкого салату, щоб “запустити” травлення.

- Не економте на приправах. Вони не тільки покращують смак страви, але і прискорюють їхнє засвоєння. Тож, швидше виникне відчуття ситості.

- Не їжте важку їжу - м`ясо, рибу - після години ночі. Травна здатність організму до цього часу вже виснажиться, їжа гнитиме в кишечнику. Здуття животу збільшить навантаження на серце. І, як мінімум, зіпсує перші дні Нового року. Максимум - можете одержати інфаркт. Його, до речі, раніше називали «ресторанною хворобою».

- Якщо з`явилося відчуття тяжкості в шлунку – розстебніть пояс, порухайтеся.

- Не запивайте м`ясо і рибу солодкими газованими напоями. Вони перешкоджають перетралюванню білків, які на 2-3 дні затримуються в кишечнику, там гниють, спричиняючи головний біль і погане самопочуття.

- Після години ночі – час десертів і легких вин.

- Авіценна рекомендував при переїданні вживати мед або медову воду. Можна наперед приготувати такий засіб. Узяти лист подорожника великого, подрібнити в порошок і змішати з медом до в`язкої консистенції. Приймати у разі переїдання по 1 ст.л. кожні 15-20 хвилин, а у разі отруєння – щогодини.

Кілька рекомендацій, щоб не оп’яніти.

Насамперед треба потурбуватися, щоб алкоголь був якісний. Не пийте в новорічну ніч настоянки на травах. У значних кількостях вони можуть змінювати стан організму. Особливо це стосується абсента (настоянки на полині). Це достатньо токсична рослина, і залежно від темпів прийому і доз, абсент може заспокоїти, приспати або отруїти. Якщо ви дуже голодні – спочатку поїжте, тому що алкоголь швидше всмоктується в стінки порожнього шлунку. Тому є ризик просто не дочекатися бою курантів. Перед першою чаркою обов`язково з`їжте м`ясо або рибу - білки нейтралізують дію алкоголю. Добре з`їсти чогось жирного. Покладіть в чарку кілька ягід журавлини – це допоможе печінці пережити атаку алкоголю. Не тримайте алкоголь довго в роті – так він легко всмоктується в кров. Чоловікам слід знижувати градус, збільшуючи інтервали між тостами і зменшуючи грами в чарці.

Юлія Мартиненко