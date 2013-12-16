Корисні властивості томатного соку

Вже давно вважається, що томатний сік не тільки смачний, але ще і дуже корисний для нашого організму.

Дієтологи вважають томатний сік є одним із самих корисних соків для організму. Ті люди, які не можуть вживати цитрусові, то томатний сік дозволить їм отримати ті ж вітаміни та мінерали. Про користь томатного соку ми вам розповімо в цій статті. Перед цим нам треба розглянути корисні властивості помідора, з яких цей сік робиться.

Помідори дуже багаті вітаміном С, крохмалем глюкозою, органічними кислотами і білком. Крім цей корисний овоч у своєму складі містить вітаміни А і К, речовина лікопін і фоливую кислоту.. Випивши дві склянки томатного соку ви заповните добову норму організму у вітамінах А і С. Напій з помідорів містить залізо, магній, кобальт, калій, йод, мідь, фтор, цинк. З таким корисним складом томатний сік робить кращим обмін речовин в організмі..

Такий напій дуже корисний при захворюваннях печінки, при серцево-судинних захворюваннях, при розладах шлунка. Велика кількість людей знає, як томатний сік корисний при онкологічних захворюваннях. Головну роль тут відіграє лікопін, який здатний призупинити розвиток пухлин легень і шлунка.

Жіночому організму томатний сік корисний для попередження захворювання раку молочних залоз, шийки матки і прямої кишки. Що стосовно чоловічого організму, то цей диво-напій здатний попередити рак передміхурової залози.

Крім перерахованих вітамінів томатний сік багатий вітаміном В, який контролює нервову систему. Завдяки вітаміну В людина набуває стійке ставлення до стресових ситуацій.