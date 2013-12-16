Цибуля зміцнить волосся

· Живильна маска для будь-якої шкіри. Свіжий сік цибулі змішайте з рідким медом (1:1 чи 2:1) і нанесіть на шкіру обличчя на 15-20 хвилин. Зніміть маску спочатку вологим, потім сухим тампоном. Ця маска ще й відбілює. Щоб звести пігментні плями і ластовиння, робіть таку маску щодня до бажаного ефекту.

· Маска для жирної шкіри. З двох голівок ріпчастої цибулі вичавте сік, до кашки додайте столову ложку соку лимона і накладіть маску на обличчя на 20-25 хвилин, потім змийте її теплою і сполосніть холодною водою.

· Відбілювальна маска. Ріпчасту цибулю подрібніть на тертці, змішайте в рівних частинах зі збитим білком і нанесіть на обличчя. На віка накладається примочка з настоєм ромашки. Маска змивається холодною водою.

· Вугри можна вивести, змазуючи їх 2-3 рази на день цибулевим соком.

· Щоб вивести мозолі, вимочіть лушпиння в оцті протягом 12-14 днів. Накладіть на мозоль шар такого лушпиння і зав`яжіть на усю ніч. Повторіть кілька разів.

· Якщо дуже випадає волосся і дошкуляє лупа, за годину чи дві до миття в шкіру голови втирають свіжий цибулевий сік чи кашку, замотують голову рушником, потім змивають.

· Для зміцнення волосся і проти лупи використовують настій лушпиння: 25 г лушпиння цибулі на 0,5 л окропу, настоюють 15 хвилин і прополіскують волосся після миття.

· Для сухого волосся змішайте по чайній ложці протертої цибулі, яєчного жовтка, меду і олії. Суміш нанесіть на волосся, голову вкутайте рушником, через годину змийте.

· Для фарбування світлого волосся можна використовувати відвар лушпиння: волосся стає яскраво-золотавим. 30-50 г лушпиння прокип`ятіть у 200 г води протягом 20 хвилин. Процідіть. Цим відваром пофарбуйте волосся після миття: змащуйте його тампоном доти, поки не буде потрібний вам колір.