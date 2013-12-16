Чим корисні ягоди обліпихи

Ягоди обліпихи – справжній полівітамінний комплекс. Вона багата вітамінами С, В1, В2, В6, Е, Р, А. На день достатньо двох столових ложок соку або варення диво-ягоди, щоб зміцнити імунітет, підвищити працездатність і уникнути авітамінозу. Плоди обліпихи – основа багатьох цілющих рецептів.

Відновіть сили з допомогою вітамінного коктейлю. 5 яблук подрібни, опусти в 1 л окропу, дай настоятися 2 години, процідити. Склянку морквяного соку змішай з яблучним настоєм і 3 столовими ложками обліпихової соку. Особливо корисний напій при розумових навантаженнях, зокрема і під час сесії.

Сік обліпихи допоможе запобігти хворобі і прискорити одужання. 3 склянки обліпихової соку змішай зі 130 г цукру і 2 склянками теплої води. Настоювати 3 години. Пий по півсклянки на день.

Зміцни волосся. Відвар з плодів і гілок обліпихи відмінно зміцнює волосся, життєвості. Поклади сировину в каструльку і залий водою в пропорції 1:15. Кип`ятити на повільному вогні до тих пір, поки кількість рідини не зменшиться на одну третину. Проціди і обполіскуй волосся після миття.