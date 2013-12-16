Узгоджено ряд законодавчих актів щодо ВІЛ

Кабінет міністрів України під час чергового засідання 11 грудня схвалив проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», який готується до внесення на розгляд Верховної Ради.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань, документ розроблено з метою врегулювання процесу виконання норм закону «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ» (від 23 грудня 2010 р. № 2861-VI), зокрема, його узгодження із низкою законодавчих актів: Цивільного кодексу України, Основ законодавства України про охорону здоров’я, законів «Про міліцію», «Про захист населення від інфекційних хвороб», «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», «Про охорону дитинства», «Про захист населення від інфекційних хвороб», «Про прокуратуру».

В основу законопроекту закладені також кардинальні положення, що стосуються умов і порядку виявлення ВІЛ-інфекції, надання медичної допомоги ВІЛ-інфікованим, їх реєстрації, обліку, здійснення медичного нагляду та порядку тестування.

Прийняття проекту закону дозволить: уніфікувати термінологію та привести її у відповідність з іншими законодавчими актами України; підвищити відповідальність осіб, які живуть з ВІЛ, перед партнерами шляхом запровадження обов’язкового використання засобів запобігання зараженню ВІЛ-інфекцією; удосконалити механізм тестування на ВІЛ дітей до 14 років та осіб, визнаних у встановленому законом порядку недієздатними, які не мають законних представників, та яким такі представники не встановлені.