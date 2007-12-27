МОЗ: в країні у 2007 році від сказу померло шестеро людей

В Україні протягом 2007 року від сказу померло шестеро людей.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Міністерства охорони здоров’я України, у селі Слобода-Шаргородська Вінницької області 26 грудня від сказу помер місцевий житель, якого місяць тому на подвір’ї садиби покусала лисиця. За медичною допомогою потерпілий звернувся 29 листопада, йому надали невідкладну і профілактичну медичну допомогу та госпіталізували. На стаціонарному лікуванні хворий перебував по 10 грудня. Повторно він був госпіталізований до інфекційного відділення 24 грудня. В осередку захворювання фахівці санепідемслужби проводять протиепідемічні та санітарно-освітні заходи, подвірні обходи.

За даними МОЗ, протягом 2007 року по двоє людей померли у Дніпропетровській та Луганській областях і по одному у Вінницькій і Херсонській.

Як наголошує прес-служба МОЗ, інкубаційний період сказу триває досить довго: в середньому 1–3 місяці (хоча може тривати й до року), і перші ознаки хвороби виникають пізно, коли у мозку вже відбулися руйнівні процеси (набряк, крововилив, деградація нервових клітин), що робить лікування проблематичним.

Щоб запобігти захворюванню на сказ та смерті від цієї особливо небезпечної хвороби, медики рекомендують уникати контактів з бездомними та дикими тваринами, а в разі укусу потрібно промити рану теплою кип’яченою водою (бажано з милом), а потім обробити 70% розчином спиртового настою йоду.