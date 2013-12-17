Загальнозміцнюючі засоби для імунітету

Взимку наш організм страждає від нестачі вітамінів, мінеральних речовин і мікроелементів, що призводить до послабленню імунітету і виникнення різних захворювань. В даному випадку народна медицина рекомендує застосовувати так звані загальнозміцнюючі засоби.

Береться 20 незрілих плодів волоського горіхів і заливається спиртом у кількості 0,5 літра. Наполягати бажано близько двох тижнів в добре освітлюваному приміщенні, або на сонячних променях. Настій приймається після їжі

Також використовуються і самі ядра волоських горіхів в подрібненому вигляді. Для цього, в пропорції 1:1 змішуємо отриманий порошок з медом і приймаємо по 25-30 грамів 3-4 рази на добу. Дана суміш рекомендується для профілактики і лікування серцево-судинних і шлунково-кишкових захворювань.

Особливо взимку застосовується настій з шипшини, який несе в собі величезний вміст вітаміну C. Краще всього використовувати термос, куди заливається близько півлітра закип`ятила води і 25 грам сухих плодів. Залишаємо на ніч, після чого загальнозміцнюючий засіб готове до застосування. Для додаткового ефекту можна додати 2-3 ложки бджолиного меду. Пити такий продукт рекомендується протягом кількох тижнів, однак слід робити дводенні перерви.

Відмітним ефектом у лікуванні серцево-судинних захворювань має сушений абрикос або курага. Вживається по 100-200 грам на добу. Курага виводить з організму холестерин, містить багато вітаміну A, корисний для діабетиків і людей, які страждають захворюваннями щитовидної залози. Курага використовується в кулінарії для приготування десертів, кондитерських виробів.