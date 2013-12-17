Заборона на куріння в громадських місцях стала нормою

За рік дії “бездимного закону” заборона на куріння в громадських місцях стала соціальною нормою.

Таку думку на прес-конференції в УНІАН висловили експерти.

За словами керівника центру “Життя”, експерта Альянсу з виконанню конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну Андрія Скіпальського, впродовж листопада в 12 найбільших містах України волонтери проводили моніторинг закладів ресторанного типу.

Згідно з моніторингом, загальний рівень виконання закону залишається достатньо високим - в 90,6% досліджених закладів не виявлено жодного порушення.

При цьому порушення норми про заборону куріння сигарет у громадських місцях становило 6,2% від загальної кількості порушень, куріння кальяну - 3,2%.

Найбільшими порушниками є бари і спеціалізовані заклади (клуби, більярдні) - 14%, ресторани - 10%, кафе - 7% порушень.

“Виявлені порушення не мають ознак системності: проблемою залишаються куріння в закладах класу VIP і куріння кальяну, що становить третину виявлених порушень”, - відзначив Скіпальський.

Як повідомив керівник проекту “Київ без тютюнового диму” Тарас Шевченко, результати моніторингу закладів громадського харчування Києва не відрізняються від загальної картини України. “Порушення було виявлено у до 8% установ. А це практично в 10 разів менше, ніж тоді, коли діяв закон про розподіл приміщень на зони для тих, хто курить, і тих, хто не курить”, - сказав Шевченко.

За його словами, проект “Київ без тютюнового диму” і надалі здійснюватиме моніторинг, подаватиме скарги і добиватиметься застосування штрафів, щоб зупинити порушення закону.

Завідуючий відділом контролю за тютюном Українського інституту досліджень Міністерства охорони здоров`я України Костянтин Красовський повідомив, що одним із прикладів успішної дії “бездимного закону” є те, що в Україні вперше за кілька десятиліть зменшуються показники захворювань і смертності від серцево-судинних патологій.

“Ми бачимо, що українці довели, що вони - європейська нація. Я хочу подякувати всім українським курцям, які виходять з приміщень, де заборонено палити, і не шкодять здоров`ю оточуючих”, - сказав Красовський.

Як відзначив голова Київської асоціації офіціантів Олег Оникієнко, за оцінками операторів галузі, обсяг ринку ресторанного бізнесу за перше півріччя 2013 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зріс на 10%. «За рік ресторанна галузь не тільки адаптувалася до нових умов, а навпаки - одержала нові стимули для розвитку», - сказав він.

Оникієнко наголосив, що тепер ресторатори все більше піклуються про те, що вони можуть запропонувати відвідувачам, крім вільного від тютюнового диму обіду. У більшості закладів з`явилися нові меню, покращали стандарти обслуговування.

Як відомо, згідно із Законом «Про внесення змін до деяких законів про вдосконалення окремих положень про обмеження місць куріння тютюнових виробів», з 16 грудня 2012 року заборонено куріння тютюнових виробів, електронних сигарет і кальянів у ресторанах, у приміщеннях і на території навчальних закладів, спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд і установ фізичної культури і спорту, установ охорони здоров`я, в приміщеннях об`єктів культурного призначення і органів державної влади і місцевого самоврядування, інших державних установ і на зупинках транспорту.