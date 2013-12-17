Завтра в Україні опади не очікуються.

Вночі та вранці місцями туман, на дорогах північних, центральних та східних областей ожеледиця, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, на півдні Криму 2-4° тепла; вдень 0-5° тепла, у південній частині 3-8° тепла, у східних областях 1-3° морозу.

У Києві та області у середу опади не очікуються. Вночі та вранці місцями туман, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла, у Києві вночі 1-3° морозу, вдень 2-4° тепла.