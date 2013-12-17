Населення України за 10 років скоротилося на 6,5 млн. чол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомила директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Ела Лібанова.

Вона відзначила, що "історичний максимум чисельності населення було досягнуто в 1993 році - 52 млн, порівняно з цим періодом Україна втратила, станом на сьогодні, 6,5 млн. чоловік. Для того щоб чітко уявити, що це за цифра, то за час Другої світової війни ми втратили 10 млн. чоловік. За період, під час якого не було жодних катаклізмів, ми втратили 6,5 млн. чоловік і змінити цю тенденцію навряд чи вдасться".

Експерт стверджує, що це сталося за рахунок "зміни коефіцієнта народжуваності». «Зараз - це 1,46. У принципі це показник такий самий, як і у більшості європейських країн. Чи можна добитися покращення, хоча б до простого відтворення - 2,15, то я вважаю, що не можна, необхідно знайти соціальні способи, щоб підтримувати народжуваність на цьому рівні», - відзначила директор Інституту демографії та соціальних досліджень.

Також вона повідомила, щодо «стану смертності, то гірше за нас на просторі Європи і Центральної Азії, тільки Росія і Казахстан, у деяких вікових категоріях Білорусь і Молдова». «До 2011 року ми відстаємо від Польщі за рівнем смертності за чоловікам на 7 років, за жінками на 5, хоча в 1990 році Україна відставала лише на рік, у нас була краща ситуація з дитячою смертністю, у них була краща ситуація зі смертністю дорослого населення. Це відповідь на питання, чи потрібні нам європейські цінності та європейський спосіб життя», - сказала Лібанова.

За її словами, «якщо ми оцінимо вірогідність померти в Україні, то з кожної тисячі 20-річних хлопців до 60-річного віку не доживають 30%, у Польщі доживають вдвічі більше, в Швеції, Швейцарії в п`ять разів більше, ніж в Україні. Ця різниця свідчить про те, що у нас є величезні резерви для зміни ситуації на краще, тому що у випадку з народжуваністю, ситуація України перебуває в руслі загальноєвропейської тенденції. За смертністю весь економічно розвинений світ щороку покращував ситуацію, в Україні змін взагалі немає», - відзначила Лібанова.

«Скільки в Україні покладається на реформу охорони здоров`я? Хоча від цієї сфери, за різними даними, тривалість життя залежить від 10 до 20%, тоді як основна частина пов`язана зі способом життя населення, за даними ВООЗ - 50%. Доступність і якість медицини, без сумніву, необхідно покращувати, але не варто на це покладати великі надії», - наголосила Лібанова.