Кефір - засіб від алергії

Фахівці радять вживати кефір кожен день. Чому?

1. Кефір допомагає врегулювати роботу кишечника. Він гарантує відновлення мікрофлори кишечника, тому його необхідно пити при дисбактеріозах.

2. Кефір містить молочні бактерії і біфідобактерії, що допомагає зупинити розвиток шкідливих мікроорганізмів.

3. Кефір забезпечує організм поживними речовинами, такими необхідними для людини. Також просто незамінний для профілактики запорів , а також колітів.

4. Рівень холестерину у крові поступово знижується при вживанні кефіру.

5.. В кефірі є білок і кальцій. Відповідно допомагає зміцнити кістки і сприяє зростанню дитини.

6. Кефір знижує алергічні реакції.

7. Кальцій засвоюється значно краще, ніж з молока.

8. Кефір ефективний профілактичний засіб від остеопорозу, тому його рекомендують пити літнім людям.

9. Кефір легко засвоюється в організмі.

10. Крім того, цей диво-напиточек значно зменшує ризик розвитку раку прямої кишки і кишечника.