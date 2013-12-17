У Києві проходить науково-практичний семінар для українських радіологів «Перспективи розвитку онкології та променевої терапії». Як передає кореспондент УНІАН, в ході семінару будуть висвітлені останні тенденції у світовій сучасної радіології та розвитку онкології на найближче десятиліття, зокрема й ролі радіології в лікуванні онкологічних захворювань. Проводиться захід в рамках програми «Рак виліковний» Благодійного фонду Ріната Ахметова. Основна мета семінару забезпечити в Україні впровадження технологій діагностики і лікування раку за світовими стандартами.

Семінар вестимуть визнані у радіології експерти, зокрема провідний онколог Британії, радник Міжнародного агенства з питань атомної енергії ООН (МАГАТЕ), ​​засновник мережі британських інноваційних центрів лікування раку Cancer Partners UK Кароль Сікора. Досвід Британії дуже потрібен нашій країні. Зокрема, у створенні центрів радіології в Києві та Донецьку.

Послухати провідних радіологів Європи приїхали онкологи, радіологи, медичні фізики з 8 областей західної України, Донецька, а також радіологи Інституту раку.

Керівник проектів та програм Благодійного фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» Вікторія Миколаюк наголосила, що 5 років тому Рінат Ахметов вийшов з ініціативою реалізувати проект «Рак виліковний», виділивши для нього надмаштабну інвестицію в онкологічну службу - 315 млн гривень.

«Цей рік для програми фонду Р.Ахметова «Рак виліковни » був дуже насиченим. Ми відкрили 5 нових відділень в Західній Україн . І цього року ми завершуємо цей проект в західних регіонах. Головна мета проекту «Рак виліковний» - забезпечити доступ до сучасних технологій діагностики і лікування раку в Україні за світовими стандартами. Тому сьогоднішній семінар для нас дуже важливий » , - сказала Миколаюк .

Директор Національного інституту раку Ігор Щепотін підкресли , що досвід зарубіжних колег буде дуже корисний для українських фахівців онкологів.

«Сьогодні у світі існують такі технології, які дозволяють на 100 % використовувати наявну у нас апаратуру і значно збільшувати ефективність нашої роботи з пацієнтами. Саме для цієї мети прибули наші друзі з Великої Британії. Думаю, що їхній досвід буде дуже корисний для українських фахівців. Сподіваюся, що вони будуть впроваджені в нашій країні» , - сказав Щепотін.

Порівнюючи вітчизняну онкологію 5 років і сьогодні, медик зазначив, що ситуація різко змінилася.

«Це сталося, зокрема, і завдяки активній діяльності фонду Ріната Ахметова. Я пам`ятаю наші перші розмови з Рінатом Леонідовичем 5 років тому. І те, що тоді планувалося, здавалося малореальним. Якщо 5 років тому ми тільки на зарубіжних виставках могли тільки дивитися і торкатися лінійних прискорювачів, то зараз ми зустрічаємося і ділимося особливостями цієї роботи», - сказав Щепотін.

Організатори заходу - Національний інститут раку і два благодійних фонди: Ріната Ахметова «Розвиток України » і Василя Хмельницького «Шляхи в майбутнє». Обидва фонди реалізують в Україні спільний проект по створенню радіологічного центру на базі Національного інституту раку.