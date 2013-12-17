Які продукти - найкорисніші для очей

Однією з причин розвитку очних захворювань може стати нездорове харчування. Зрозуміло, в першу чергу потрібно потурбуватися про те, щоб харчування було комплексним, якісним, збалансованим. Дітям з короткозорістю (міопією) корисно регулярно вживати сир. Тільки у сирі містяться речовини, які зміцнюють очі.

Прогресування міопії іноді пов`язане з акселерацією, тобто дитина росте швидше, ніж очі. У даній ситуації харчування теж має свої особливості: по-перше, дітям обов`язково призначають кальцій для росту кісток, по-друге, рекомендують продукти з багатим вмістом вітаміну С - лимон і журавлина. Для гостроти зору необхідні фрукти і овочі, дуже корисні чорниця і морква, які сприяють поліпшенню зорової функції.

Іншими словами, необхідно все, що містить вітаміни групи А, Е, бета-керотин. І навіть абсолютно здоровій людині для профілактики очних захворювань корисно, хоч би раз на рік пити вітамінний комплекс.