Долоні вкажуть на розвиток раку

На підставі випадків з практики та вивчення долонь пацієнтів, які перенесли рак, британські експерти прийшли до висновку про те, що наближення раку відбивається на людських долонях. І якщо вчасно побачити ці ознаки, то можна швидко перемогти хворобу.

Лікарі стверджують, що долоні пацієнтів з раковим діагнозом, відмінні від інших. Вони "грубіші" порівняно зі здоровими. На них є ущільнення і припухлості.

Відмінності хоч і не кидаються в очі, але добре помітні

До такого сигналу організму, як зміна стану долонь, потрібно ставитися серйозно. Вчені стверджують, що їм багато разів надавався випадок переконатися в тому, що негатив у вигляді початкової стадії раку може миттєво відбитися на долонях.