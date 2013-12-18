Росія і Україна співпрацюватимуть у разі надзвичайних ситуацій

Росія і Україна допомагатимуть одна одній під час ліквідації надзвичайних ситуацій.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС Росії, про це йдеться у підписаному в Москві Плані спільних заходів у контексті реалізації Міждержугоди про співробітництво в галузі попередження промислових аварій, катастроф, стихійних лих та ліквідації їх наслідків. Від російської сторони документ підписав глава МНС міністр Володимир Пучков, від України голова Державної служби з надзвичайних ситуацій - Михайло Болотських.

Даний План передбачає можливість участі аварійно-рятувальних формувань МНС Росії і ДСНС України в ліквідації надзвичайних ситуацій на територіях Росії та України, а також обмін досвідом з питань моніторингу та прогнозування надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру.

Крім того, в рамках підписаного договору будуть опрацьовані питання організації взаємного оповіщення під час загрози та виникнення надзвичайних ситуацій.

Документом визначено плани з організації спільної роботи з ліквідації масштабних пожеж, особливо в екосистемах та на прикордонних територіях.

Також договір враховує питання професійної підготовки фахівців, обміну досвідом та спільного науково-технічного розвитку.