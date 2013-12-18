Кориця - засіб проти грипу

Кориця вже більше 4000 тисяч років використовується людьми, при цьому було помічено, що людина, яка знаходилася в приміщенні, де фасують і розвішують мелену корицю, ніколи не хворіє на грип.

Кориця має противірусну і антисептичною дією. Цей феномен наука з`ясувала вже давно..

Що вам необхідно:

- мелена кориця

- посудинка розміром в чайне блюдечко в кожну кімнату.

Розсипати по половинці пакетика в кожну посудину і розставити по квартирі (приблизно на 10-15 кв. метрів одна посудинка).

Для більш ефективного результату раз в тиждень необхідно помішувати корицю.

Раз в місяць не забувайте підсипати свіженьку корицю в розставлені посудини. Після закінчення року, повністю замінити корицю.