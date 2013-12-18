Чому сміх корисний для здоров'я

Сміх – це не тільки вираз радості і веселощів. Це ще й особлива робота організму, в процесі якої виділяються корисні речовини і працюють «потрібні» групи м’язів

Отже, чому сміх кращий засіб для краси і здоров’я.

Під час сміху в людини м’язи обличчя посилають в мозок особливі імпульси, які благотворно впливають на нервову систему і на діяльність мозку. Причому цей механізм спрацьовує навіть тоді, коли ми просто посміхаємося.

А останні дослідження вчених показали, що всього одна хвилинка щирого сміху настільки зменшує викид стресового гормону кортизону, що здатна замінити сорокахвилинний сеанс релаксації. А ось ендорфіни, гормони радості, під час сміху виробляються особливо активно.

Сміх – прекрасна аеробіка для м’язів і непоганий масаж для багатьох внутрішніх органів. Під час сміху, як і при звичайних фізичних навантаженнях, знижується рівень «поганого» холестерину і поліпшується кровопостачання – адже в роботу в цей час включається відразу вісімдесят груп м’язів. І особливо «працюють» м’язи ніг, спини і живота. Сучасні вчені прирівнюють одну хвилину сміху до п’ятнадцяти хвилин їзди на справжньому велосипеді.

Сміх – це гарна зарядка для обличчя, яка забезпечує хороший прилив крові до його шкіри. А це – додаткове харчування для клітин, пружність і навіть здоровий рум’янець. Не дарма відмічено – веселі, оптимістичні люди завжди виглядають молодше однолітків.