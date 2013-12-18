За два тижні до Нового року слід перейти на легке харчування

Важкості в шлунку, здуття й алергійних висипів після новорічного застілля не буде, якщо за два тижні до свят перейти на легке харчування.

На Новий рік майже в кожній хаті є олів`є, оселедець "під шубою", салати з ананасом, куркою та морепродуктами, холодець, запечена качка, кілька сортів ковбас й червона риба та ікра. А ще гарячі страви, солодке й фрукти та цукерки. Все це буде запиватися шампанським, коньяком, вином й горілкою водночас. Не кожна печінка зможе це витримати.

"Якщо фільтр забивається, в кров ідуть токсини. Можуть з`явитися прищі. Вони показують, що організм перевантажений алергічними речовинами,- каже столичний лікар сімейної медицини Поліна Загородна, 36 років,- Найчастіше таке буває, коли люди починають змішувати все докупи".

Кількість з`їденого не має значення. Важливо в якому стані організм. Чим менше в ньому шлаків й алергенів, тим легше переживете свята.

Очистити й підготувати себе можна за 2 тижні. Перш за все радять не їсти продуктів із барвниками, копченості, смажене, ковбасу та майонез. Щодня слід випивати 2 літри чистої води.

"Додайте в раціон рисову кашу на воді й кілька печених яблук на щодень. Такий же легкий тиждень добре зробити після свят", - радить лікар.

gazeta.ua