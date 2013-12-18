Найкращий спосіб профілактики ентеровірусу - миття рук

Ентеровіруси (enterovirus - кишкові, лат.) - група вірусів, що потрапляють в організм через шлунково-кишковий тракт і активно там розмножуються.

Налічується близько двохсот хвороботворних для людини ентеровірусів. Оскільки згруповані ці інфекції за досить зовнішньою ознакою, тобто за способом проникнення в організм, спільного між ними мало. Тому клінічні прояви ентеровірусної інфекції можуть бути найрізноманітнішими. Джерелом ентеровірусної інфекції в першу чергу є людина - носій.

Способів передачі ентеровірусу два:

Повітряно-крапельний, при кашлі, чханні, розмові.

Фекально-оральний, тобто через немиті руки та продукти.

Саме другий шлях передачі є причиною високої дитячої захворюваності ентеровірусною інфекцією. Саме в дитячих садках і школах найчастіше бувають спалахи.

Ситуацію з розповсюдженням ентеровірусів значно ускладнює той факт, що частина населення є постійним носієм цієї інфекції без будь-яких симптомів захворювання.

Захворювання проявляє себе різким підвищенням температури тіла до 38-39 градусів. Типовою є лихоманка, яка проходить на п`ятий-сьомий день.

Симптоми ентеровірусної інфекції залежать від ураження того органу або тканини, який цього разу сподобався вірусу найбільше:

Ентеровірусна ангіна супроводжується слабкістю, головним болем.

З`являються бульбашки на слизовій глотки, мигдалинах, піднебінних дужках. Після розтину бульбашки залишається ранка з білим нальотом.

Кон`юнктивіт, супроводжується світлобоязню.

М`язові болі, зазвичай інтенсивніше в грудній клітці і в кінцівках.

Чим вище температура при ентеровірусній інфекції, тим сильніші болі.

Пронос, причому ніяких змін кольору і запаху не буде.

Справа в тому, що, незважаючи на свою назву, ентеровіруси не надто сильно впливають саме на кишечник. Значно більше неприємностей ця група вірусів приносить нервовій та м`язовій системам.

Болі в серці.

Найбільш небезпечним у перспективі виявляється вплив ентеровірусу на серце. Досить часто ентеровірус викликає міокардит, тобто запалення серцевого м`яза, клапанів серця. Через це з часом розвиваються аритмії, недостатність клапанів і багато іншого. Небезпечне в ентеровірусних міокардитах те, що вони можуть протікати практично безсимптомно.

Біль і важкість у правому боці.

Виникає як наслідок ентеровірусного гепатиту, тобто ураження печінки. Гепатит може супроводжуватися нудотою, гіркотою в роті

Висип у вигляді червоних плям у верхній частині тіла.

Спеціального лікування для ентеровірусу немає. Всі лікувальні заходи спрямовані на захист і відновлення постраждалих органів і тканин. Найкращий спосіб профілактики ентеровірусу в дитини - привчити її мити руки.

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