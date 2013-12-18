Показники захворюваності на грип не перевищують епідпороги

За 9-15 грудня 2013 року показники захворюваності на грип та ГРВІ не перевищують епідемічні пороги в жодному регіоні України і знаходяться в межах від -15,7% - у Хмельницькій області до -77,4% - в Івано-Франківській.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МОЗ України з посиланням на дані Центру грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій Державного закладу "Український центр з контролю та моніторингу захворювань Міністерства охорони здоров`я України".

За звітний тиждень на грип та ГРВІ захворіло 198 тис. 095 осіб, серед них 139 тис 732 (70,5%) становлять діти віком до 17 років. Показник захворюваності на грип та ГРВІ (сумарно) серед населення України становить 43,6 на 10 тисяч населення.

Найвищий показник захворюваності на грип та ГРВІ зареєстровано у Київській – 78,9, а найменший у Харківській областях – 18,0 на 10 тисяч населення.

За звітний тиждень було госпіталізовано 7 тис. 327 осіб, серед них – 5 тис. 727 (78,2%) становили діти до 17 років.

За 50-й тиждень 2013 року на території України летальних випадків серед хворих на грип та ГРВІ не зареєстровано, як і за попередній тиждень.

В цілому, епідемічна ситуація щодо захворюваності на грип та ГРВІ в Україні відповідає середньорічному рівню для відповідної пори року.