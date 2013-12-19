Посилять соцзахист батьків-вихователів сімейних дитбудинків

Кабінет міністрів схвалив законопроект, згідно з яким батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу (ДБСТ) можуть одержати право брати відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства соціальної політики України.

«Одне з наших пріоритетних завдань, щоб діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, виховувалися в родинах. Одна з таких форм виховання – дитячі будинки сімейного типу. Розроблений нами законопроект дозволить посилити соціальних захист таких батьків-вихователів і відновити соціальну справедливість по відношенню до них, - вони одержать можливість брати відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку», - сказала міністр соцполітики Наталія Королевська.

Королевська пояснила, що на сьогодні законодавчо не врегульовано питання надання такої відпустки для батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу. Водночас дана норма вже діє щодо прийомних батьків (діти у прийомних сім’ях). Тому Мінсоцполітики розробило законопроект, який дозволить встановити соціальну справедливість щодо батьків-вихователів, які опікуються дітьми-сиротами та дітьми, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу.

*** Відповідно до положення про ДБСТ, затвердженого постановою Кабінету міністрів від 26 квітня 2002 року, дитячий будинок сімейного типу (ДБСТ) – окрема сім`я, що створюється за бажанням подружжя або окремої особи, котра не перебуває у шлюбі, які беруть на виховання і спільне проживання не менш як 5 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Станом на 1 жовтня 2013 року в Україні функціонують 848 ДБСТ, в яких виховуються 5 тис. 637 дітей.