Маски для тіла на основі олій

Зараз в аптеках можна купити всі інгрідієнти і зробити маску власними руками. Маска для тіла з корицею допомагає очистити шкіру від чорних цяток і робить її дуже ніжною на дотик.

Для маски беремо 200 грамів липового меду. Змішуємо його з трьома столовими ложками молока.

Додаємо 3 столові ложки персикового масла. Його можна купити в аптеці у відділі для аромотерапії.

Персикове масло виготовляють з кісточок. Воно дуже добре використовувати для сухої та втомленої шкіри. Додати 1 чайну ложку молотої кориці. Всі інгредієнти добре перемішати.

Беремо 3 столові ложки оливкової олії і підігріваємо на паровій бані, щоб вона стала теплою. Вливаємо у приготовлену суміш. Ще раз перемішуємо.

Маску наносять на тіло одразу після того, як її зробили. Спочатку потрібно ополоснутися під душем. Потім намастити маску та залишити на 20 хвилин. Після цього змити холодною водою.

Насамкінець потрібно нанести будь-який поживний крем. Маска з корицею дозволяє позбутися сухості шкіри вже через три процедури.

gazeta.ua