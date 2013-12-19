Янукович відвідав дитячий будинок «Любисток»
11:24, 19 грудня 2013Країна
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Виховується 30 дітей-сиріт
Президент України Віктор Янукович відвідав Вишгородський районний дитячий будинок «Любисток» у селі Нові Петрівці Київської області.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, глава держави поспілкувався з вихованцями та директором Миколою Жаданом.
Президент поцікавився умовами виховання та проживання дітей, їхніми потребами та планами щодо поліпшення умов та подальшого розвитку «Любистка».
Як повідомив Жадан, у дітей є все необхідне для отримання якісної освіти та підготовки до отримання професії. За його словами, у найближчих планах – повне забезпечення закладу комп’ютерним обладнанням.
Президент пообіцяв надати підтримку і як перший крок - подарував дитячому будинку мультимедійне обладнання.
Янукович також поцікавився, чи всі діти забезпечені планшетами і пообіцяв вихованцям подарувати їх.
Діти привітали главу держави зі святом Святого Миколая святковою піснею. Разом із Януковичем вони запалили вогні на ялинці біля дитячого будинку.
«Зі святом віри і надії. Головне – віри у власні сили, а я буду допомагати», - сказав Президент.
Глава держави також вручив подарункові набори кожному вихованцю.
Разом з главою держави заклад відвідали міністр освіти і науки Дмитро Табачник, міністр соціальної політики Наталія Королевська, уповноважений Президента з прав дитини Юрій Павленко, голова Київської ОДА Анатолій Присяжнюк.
Голова Київської ОДА, у свою чергу, розповів про плани розвитку мережі дитячих закладів у селищі. Так, за його словами, найближчим часом у Нових Петрівцях заплановано будівництво нового дошкільного навчального закладу.
Президент пообіцяв надати підтримку таким планам місцевої влади.
*** Вишгородський районний дитячий будинок «Любисток» - заклад для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей із соціально незахищених і функціонально неспроможних сімей. Дитячий будинок було відкрито 2002 року.
Дитячий будинок розрахований на 30 вихованців, утримується за рахунок коштів місцевого бюджету.
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