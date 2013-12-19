Омолоджуюча маска з картоплі відбілює шкіру

Ця маска допоможе не тільки повернути шкірі молодість, але також відбілити шкіру і надати їй здорового кольору. Хороша для в`янучої шкіри, на якій тільки що з`явилися зморшки.

Готуємо омолоджуючу маску так: картоплю чистимо і відварюємо в невеликій кількості молока. Потім готуємо густе пюре, зливаючи зайву рідину. Наносимо на обличчя на 15 хвилин і змиваємо теплою водою.

Омолоджуюча маска для сухої і нормальної шкіри

Ця маска хороша для шкіри, яка потребує зволоження і омолодження. Картоплю відваріть у молоці. Зроби пюре, візьми 3 ст. ложки цього пюре і ретельно змішай з 3 ст. ложками морквяного соку. Нанеси Маску на шкіру обличчя і змий через 25 хвилин теплою водою.

Омолоджуюча маска для жирної та комбінованої шкіри

Візьми за 1 свіжої картоплині і морковине, натри на дрібній тертці. Змішай обидві маси і додай трохи борошна або крохмалю, щоб маса загусла. Потім додай сік четвертинки лимона і нанеси маску на обличчя. Змити через 10-15 хвилин прохолодною водою.