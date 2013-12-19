Завтра в Україні до 4° тепла

Завтра в Україні без істотних опадів, вдень до 4° тепла, місцями туман.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, у північних, центральних та східних областях на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно південний, 3-8 м/с.

Температура вночі 0-5° морозу, в Карпатах 7-12° морозу, на узбережжі морів місцями 1-3° тепла; вдень від 1° морозу до 4° тепла, у південній частині та прикарпатських областях 4-9° тепла.

У Київській області без істотних опадів. Вночі та вранці туман, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.

У столиці без істотних опадів. Вночі та вранці туман, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 1-3° тепла.