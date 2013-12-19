Інститут геронтології створив сайт з рекомендаціями літнім людям

Даний веб-ресурс розроблено з метою надання інформації та консультацій про доступні для громадян старшого віку медичні, соціально-побутові, культурно-освітні та інші послуги, які вони можуть отримати в державних і недержавних організаціях.

Як повідомили УНІАН у МОЗ, сайт – www.gicc.org.ua – було створено для медичних і соціальних працівників, волонтерів, людей похилого віку та членів їх сімей.

Зокрема, на сайті присутні адреси та телефони установ, за якими можна дізнатися про умови отримання різноманітних медичних, соціальних та інших послуг, а також корисні поради для людей літнього віку.

Як допомога молодшому медичному персоналу та членам сімей тяжкохворих розміщено п’ять навчальних відеофільмів по догляду за людьми, які втратили здатність до самообслуговування.

Також на сайті у форматі радіокліпів можна знайти відповіді на запитання про особливості дотримання здорового способу життя у літньому віці, безпеку існування, само- і взаємодопомогу (три радіопередачі по 30 хвилин) тощо.