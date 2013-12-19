Як правильно лікувати застуду

Застуда - це вірусне захворювання, яке може бути викликане будь-яким з величезної кількості респіраторних вірусів, в т.ч. різноманітними грипами, аденовірусами, риновірусами тощо.

Як правило, застуда має стадію продроми, коли людина вже почувається хворою. Через добу-дві розвивається саме захворювання, з підвищенням температури до 38 градусів, нежитем, кашлем, ознобом.

Далі до застуди може приєднатися бактеріальна інфекція, яка різко погіршує загальний стан, викликає підйом температури тіла понад 38 градусів і вимагає консультації лікаря з подальшим призначенням антибіотиків.

Важливо запам`ятати, що сама застуда - завжди вірусне захворювання, лікувати яке антибіотиками відразу - безглуздо. Справа в тому, що антибіотики взагалі не впливають на віруси, у тому числі на респіраторну групу.

Отже, ось основні групи препаратів для лікування застуди:

Противірусні препарати, тобто речовини, які пригнічують розмноження вірусів, знижують здатність вірусу "прилипати" до клітки і проникати в неї.

Ці властивості є у поодиноких препаратів, таких як ремантадин (допомагає тільки від вірусу грипу А), арбідол, гропріназин. У переважної більшості інших препаратів прямого впливу на вірус немає. Як правило, ці речовини мають стимулювати імунітет, що опосередковано має впливати і на вірус.

На жаль, багато лікарів загальної практики часто не розуміють механізму дії того чи іншого препарату для лікування застуди, тому призначають речовини, що ніякого впливу на вірус не мають.

Антипіретики, тобто препарати для зниження температури.

Респіраторні віруси, як правило, викликають помірний підйом температури. Прийом препаратів для зниження температури (парацетамол, німесулід і т.д.) має надати відповідний ефект. Якщо температура не впала - значить на ослаблений вірусом організм уже «сіла» бактерія. У цьому випадку - необхідно звернутися до лікаря.

Антигістамінні препарати допомагають у боротьбі з симптомами застуди - кашлем, нежитем. Краще використовувати препарати добової дії.

Для ефективного усунення нежитю нерідко рекомендуються судинозвужувальні препарати у вигляді крапель.

При ураженні вірусом нижніх відділів дихальних шляхів і розвитку вірусного бронхіту рекомендуються відхаркувальні засоби як рослинного, так і синтетичного походження.

Банки та гірчичники.

Хоча ефективність цих фізіопроцедур, знайомих багатьом з дитинства, досі пір не доведена, для дітей шкільного віку це прекрасний стимул хворіти не так часто. Крім того, поліпшення кровообігу в ділянці грудної клітки може перешкоджати розвитку ускладнень застуди, наприклад - пневмонії.

Інгаляції парами відвару лікарських рослин дійсно корисні, тому що запобігають приєднанню бактеріальної інфекції до вірусного процесу.

Найбільш підходящим для інгаляцій є відвар ромашки.

Ні в якому разі не можна переживати застуду "на ходу", тому що найстрашніше в застуді - її ускладнення.

lady.tochka.net