Яблука корисні для серця

Британські вчені радять людям старше 50 років чітко дотримуватися правила "одне яблуко на день". Ця проста міра дозволить знизити ризик смерті від інсульту і інфаркту нітрохи не гірше ліків. Результати дослідження на цю тему опубліковані в British Medical Journal.

За даними вчених з Оксфордського університету сьогодні люди з групи ризику приймають препарати для зменшення рівня поганого холестерину в крові (статини).

Правда, вони рекомендовані набагато більшій кількості людей, оскільки дуже ефективні як засобу первинної профілактики хвороб судин і серця. Однак і яблука діють не гірше.. Вживання одного фрукта в день могло б запобігти 8,5 тисячі смертей від серцево-судинних захворювань в рік.