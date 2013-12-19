Яблука корисні для серця
17:03, 19 грудня 2013Країна
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Радять дотримуватися правила "одне яблуко на день"
Британські вчені радять людям старше 50 років чітко дотримуватися правила "одне яблуко на день". Ця проста міра дозволить знизити ризик смерті від інсульту і інфаркту нітрохи не гірше ліків. Результати дослідження на цю тему опубліковані в British Medical Journal.
За даними вчених з Оксфордського університету сьогодні люди з групи ризику приймають препарати для зменшення рівня поганого холестерину в крові (статини).
Правда, вони рекомендовані набагато більшій кількості людей, оскільки дуже ефективні як засобу первинної профілактики хвороб судин і серця. Однак і яблука діють не гірше.. Вживання одного фрукта в день могло б запобігти 8,5 тисячі смертей від серцево-судинних захворювань в рік.
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