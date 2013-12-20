Формуємо корисні звички для здоров'я

Будь-яке благе починання може не принести плоди, якщо не ввести його у звичку. За допомогою цих звичок можна змінити життя на краще.

Відмовтеся від регулярного вживання в їжу фастфуду, замініть ці продукти більш здоровими.

Навіть 10 хвилин зарядки вранці допоможуть вашому організму зарядитися енергією так, що ніякої кави не потрібно.

Висипайтеся, на сон виділяйте 8 годин!

Засинайте і прокидайтеся з позитивними думками, з усмішкою.

Харчуйтеся регулярно і приблизно в один і той же час.

Дбайливо ставитеся до фінансів. Почніть відкладати гроші і не спорожняйте цей НЗ при кожному зручному випадку.

Проводьте більше часу з тими людьми, з якими вам дійсно добре і весело.

Читайте книги, які розширюють ваш кругозір і вчать саморозвитку.

Випивайте на день не менше 2 літрів води.

Підіть у спортзал. Купіть абонемент на рік, витрачені гроші будуть безвідмовним стимулом відвідувати тренування.

Візуалізуйте свої цілі. Це може бути малюнок, картинка або фотографія.

Випишіть на аркуш паперу всі «завислі справи» і постарайтеся якомога швидше розібратися з цими питаннями. Нагородіть себе за успіх.

Відмовтеся від ненормативної лексики.