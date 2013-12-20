Причини появи алергічного кашлю

Алергічний кашель - досить поширений симптом алергії.

Залежно від особливостей фізіології конкретної людини, алергія проявляється по-різному. Хтось постійно чхає, хтось безперервно чухається, а от у частини алергетиків починається алергічний кашель. Якщо вас періодично мучить кашель, важливо розібратися в його походження.

Кашель може бути симптомом звичайного респіраторного захворювання, скажімо, грипу.

Однак, як правило, ГРВІ, у т.ч. грип, супроводжується типовим комплексом симптомів: температура, нежить, запалення слизових, слабкість. У випадку з алергічним кашлем цих ознак, швидше за все, не буде.

На жаль, є досить небезпечні захворювання, які проявляють себе аналогічним до алергічного кашлю чином: туберкульоз і центральний рак легень. У цьому випадку температури і ознак ГРЗ теж не буде, зате кашель мучить постійно.

Є певна небезпека, що людині з алергічним кашлем поставлять діагноз «туберкульоз».

Пов`язано це з нещасливою пробою Манту. Справа в тому, що будь-яка алергія у фазі загострення збільшує реакцію шкіри на туберкулін, що підтверджує припущення про туберкульоз у не надто грамотного фахівця.

У результаті здоровій дитині чи дорослому насильно прописується курс найсильніших протитуберкульозних препаратів (ізоніазид, рифампіцин тощо).

Рак легень не завжди легко виявити, тому лікар, що запідозрив цей страшний діагноз, може досить довго ганяти вас по кабінетах і лабораторіях для вашого ж блага. Для того щоб виключити неприємності такого роду, при постійному кашлі необхідно звернутися до алерголога.

Алерголог допоможе вам визначитися з джерелом алергії або відправить до відповідного фахівця.

Як правило, це алергія на домашній пил, домашніх тварин, пилок рослин. Рідше трапляється алергія на конкретні харчові продукти, наприклад - на абрикоси (читайте на нашому сайті).

Лікування алергічного кашлю - це, в першу чергу, лікування самої алергії:

Призначаються антигістамінні препарати тривалої дії.

Визначившись з алергеном (речовиною, на яку у вас алергія), необхідно триматися від нього якнайдалі.

Постійний кашель може викликати подразнення слизової, а також пошкоджувати голосові зв`язки. Для полегшення стану рекомендуються інгаляції і знеболювальні препарати (німесулід, напроксен).

Отже, постійний кашель без симптомів інфекційного захворювання - привід для візиту до алерголога.

Якщо ж захворювання затягнулося, а кашель залишився - обов`язково сходити хоча б до сімейного лікаря.

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