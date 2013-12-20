Незамінні джерела сил і енергії - взимку

При складанні зимового раціону, важливо звернути увагу не тільки на джерела енергії і сил, але і на ті продукти, які допоможуть відновити запас енергії і сил.

Особливо це важливо тим, хто займається в спортзалі або переніс важку хворобу. Адже неправильне харчування може зашкодити організму, що спричинить зниження його захисних можливостей на тлі загального ослаблення після хвороби.

Незамінним джерелом сил і енергії є глікоген і білок, а також вуглеводи й мінерали-електроліти.. Зважаючи чого британські вчені одноголосно заявляють: найкращий продукт для реабілітації після хвороби або відновлення сил – це каша.

Більшість круп містить так звані «повільні» вуглеводи, які легко засвоюються організмом без великих енергетичних витрат.

Крім того, молоко, яким можна заправити кашу, також дуже корисно для відновлення сил і життєдіяльності.

Замість молока кашу можна вживати з відварною м`ясом курки, рибою, ікрою або яйцями.