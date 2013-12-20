Завтра в Україні очікується невеликий мокрий сніг та дощ

Завтра у східних, а вдень і у північних областях України очікується невеликий мокрий сніг та дощ, слабка ожеледь, на решті території без опадів.

Вночі та вранці на півдні України місцями туман, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

На дорогах північних, центральних та східних областей ожеледиця. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, в Україні, крім південної частини, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, на півдні Криму 2-5° тепла; вдень від 1° морозу до 4° тепла, у Криму 5-10° тепла; у східних областях протягом доби від 2° морозу до 3° тепла; у Карпатах вночі 5-10° морозу, вдень близько 0°.

У Києві та області у суботу вночі без опадів, вдень невеликий мокрий сніг, слабка ожеледь. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с.

Температура по області вночі 1-6° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла, у Києві вночі 3-5° морозу, вдень 1-3° тепла.