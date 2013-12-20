Симптоми струсу мозку
Це легка форма черепно-мозкової травми
Струс мозку - це легка форма черепно-мозкової травми, при якій не залишається значимих змін у структурі черепа, м`яких тканин, мозку.
До речі, ніхто не говорить про те, що струс мозку проходить для організму безслідно. Будь-яка черепно-мозкова травма, навіть струс, це НП для організму.
Так уже склалося, що не помітити момент струсу зазвичай не вдається. Як правило, ваша голова зустрічається з чимось твердим, а ваш мозок на нетривалий час бере відгул, тобто ви «вимикаєтеся».
Отже, ви опритомніли. Після того як ви переконаєтеся, що вашому життю, здоров`ю та фінансовому благополуччю вже ніхто не загрожує - першим ділом потрібно прямувати до лікарні, причому відразу в нейрохірургічне відділення.
Запам`ятайте - пішки йти не можна, викликайте швидку, можливо, міліцію і родичів. Дорогою до лікарні вас може переслідувати нудота, блювота, загальна слабкість і біль у місці удару. Це - абсолютно нормально. Якщо у вас справді лише струс, то такі спецефекти зникнуть на другу добу.
Після того, як вас госпіталізували, вам запропонують таке:
Пройти МРТ, КТ і, можливо, виміряти тиск мозкової рідини (ліквору).
Все це необхідно для точного діагнозу, визначення ступеня пошкодження і наступних дій. Обійтися без цих досліджень не можна. До речі, якщо у вас трохи пошкоджена шкіра голови при ударі - це вже трактується не як струс мозку, а як забій мозку, і лікується відповідно.
Госпіталізацію на п`ять діб до нейрохірургічного відділення.
З урахуванням того, що це може бути не просто струс, ризикувати і йти звідти раніше категорично не можна. Можна, наприклад, через непомічену вчасно кровотечу запросто отримати ішемічний інсульт і переміститися в абсолютно інше відділення. Після виписки, як правило, прописують постільний режим ще на два тижні в домашніх умовах, тобто бігти на роботу відразу після виписки не варто.
Призначаються препарати, що допомагають організму подолати наслідки струсу мозку:
Знеболювальні засоби.
Зазвичай використовується група неспецифічних протизапальних препаратів - диклофенак, напроксен, німесулід тощо.
Засоби від нудоти, наприклад, препарати метоклопраміду
Препарати, що відновлюють судини і нервові клітини - вазотропні та ноотропні препарати
Заспокійливі рослинні збори - препарати валеріани, пустирника тощо.
Якщо ви відповідально поставитеся до свого стану - ніякі віддалені неприємності, котрі бувають при черепно-мозкових травмах, не будуть вам страшні.