Як лікувати горло при ларингіті

Ларингіт - це запалення слизової оболонки гортані.

Практично кожен бачив і чув хворих на ларингіт, а багато хто вже встиг відчути на собі цей стан. Захопливі діалоги з навколишніми, коли говорити боляче, а всі навколо, схоже, оглухли, запам`ятовуються надовго.

Ось основні симптоми ларингіту:

Охриплість або повне зникнення голосу.

Сухий кашель. Досить типовий «гавкаючий» кашель.

Біль при ковтанні, і як наслідок - втрата апетиту.

Головний біль, підвищена температура, слабкість - ознаки інтоксикації.

Порушення мовлення при ларингіті пов`язане з тим, що голосові зв`язки розташовані саме в цьому відділі дихальної системи. Оскільки голосові зв`язки - досить ніжний пристрій, ларингіт майже завжди призводить до зміни або зникнення голосу. У дітей ларингіт може бути вкрай небезпечний, тому що звуження запаленої гортані може призвести до смерті. Це називається «помилковий круп» (справжній круп - це дифтерія).

Ось симптоми:

Серед ночі дитина прокидається, починає задихатися, синіє.

Кашель гавкаючий, нападоподібний.

Потім, через деякий час, дитина знову засинає. Після першого ж такого епізоду - негайно викликайте швидку.

Отже, існує цілий ряд ситуацій, що призводять до ларингіту:

Інфекції, а саме ГРВІ, грип, кір, коклюш, скарлатина.

Власне, будь-який збудник, здатний розвиватися на слизовій глотки.

Переохолодження знижує місцевий імунітет, тому є частою причиною ларингіту.

Хронічний гайморит, до речі, теж є частою причиною ларингіту, тому що гайморова пазуха не бере участі в обігріві вхідного повітря.

Куріння, проживання в безпосередній близькості від вугільних шахт, териконів, у великих містах призводить до ларингіту.

У цьому випадку йдеться не про гострий процес, а про хронічне захворювання.

Гучний крик або постійна робота голосом на підвищених тонах чреваті гострим, у разі крику, або хронічним ларингітом.

Лікування ларингіту має бути комплексним. При будь-якій формі захворювання вас будуть змушувати мовчати. Мовчіть! Від цього залежать всі ваші наступні комунікації:

Призначається лікування основного захворювання, що викликало ларингіт (якщо причина ларингіту - інфекція).

Тобто це можуть бути противірусні препарати, антибіотики тощо.

Дієта при ларингіті виключає пряні і гострі компоненти, а також алергени.

Інгаляції, полоскання горла та інші фізіопроцедури активно використовуються при цьому захворюванні.

Для профілактики ларингіту рекомендується загартовування, фізкультура.

lady.tochka.net