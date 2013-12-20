Одне яблуко в день знизить ризик атеросклерозу

Американські вчені вважають, що одне яблуко в день, може знизити ризик розвитку атеросклерозу.

Учасники експерименту, здорові некурящі люди віком від 40 до 60 років, протягом чотирьох тижнів з`їдали по одному яблуку на день.

Результати свідчать, що вживання яблук знижує «поганий» холестерин в крові. Одне яблуко на день перешкоджає окисленню холестерину і знижує розвиток атеросклерозу.

Яблука, при щоденному вживанні, потужний антиоксидант, ніж зелений чай і куркумін. Ефективність яблук обумовлена наявністю в них поліфенолів. Можливо, поліфеноли, потрапляючи в організм у складі яблук, краще засвоюються.