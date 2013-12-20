Пацієнтські організації вручили Богатирьовій символічну медаль

Пацієнтські організації вручили міністрові охорони здоров`я України Раїсі Богатирьовій символічну медаль за корупційні схеми в системі закупівель ліків для хворих на СНІД.

Як заявили учасники прес-конференції «Церемонія нагородження міністра охорони» здоров`я в агентстві УНІАН, пацієнти дякують чиновникам за те, що в поточному році МОЗ «заробило» на тендерах із закупівлі ліків для смертельно хворих українців на 22 млн. грн менше, ніж у 2012 році.

За словами голови пацієнтських організацій ЮКАБ Дмитра Шерембея, торік тільки на закупівлі двох найменувань таблеток для антиретровірусної терапії чиновники МОЗ одержали 37 млн. грн.

«За ці кошти можна було врятувати 5 тис. життів. Але жоден представник МОЗ не сидить у в`язниці. Прокуратура знає про це, СБУ знає, Антимонопольний комітет знає, міністр знає. Єдиним для нас способом опору на сьогодні є присутність пацієнтських організацій у тендерних закупівлях МОЗ. Ми сподіваємося, що міністерство наступного року все-таки включить пацієнтські організації у весь цикл купівлі препаратів для українців», - сказав Шерембей.

«Нашу нагороду МОЗ заслужило з однієї сумної причини – вмирають люди. Коли грабіжник приходить у ваш будинок, у вас є два вибори: або чинити опір, або здаватися. Міністрові я скажу просто: на її превеликий жаль, ми чинитимемо опір, поки ми будемо живі. Ми не боремося, щоб зняли Богатирьову або людей, які там працюють. Ми боремося, щоб люди жили, щоб народжувалися здорові діти. Для міністра не буде жодного спокійного дня в цій країні, поки існуватимуть пацієнтські організації. Ми завжди наступатимемо їй на п`яти, щоб припинити грабування людей і знищення надії просто вижити в Україні», - заявив Шерембей.

Він наголосив, що в Україні мільйони пацієнтів, у яких немає шансу вижити, тому що вони не можуть піти в лікарню одержати таблетки і жити.

«Ціна корупції – це смерті людей. Якби ми зараз поїхали в онколікарню, ми б побачили 400 людей у черзі за карткою. І ніхто з цих людей не одержить жодної безплатної пігулки. А якщо в когось не буде грошей, йому відразу скажуть: йдіть додому. Через 2-3 місяці ця людина вдома помре. Жадібність чиновників дійшла до такого ступеня, що вони нічим не гребуватимуть, щоб нажитися», - заявив Шерембей.

Учасники прес-конференції наголосили, що в Україні - близько 6,5 тис. компаній, які могли б брати участь у тендерах на закупівлю, але беруть участь лише 6.

Голова ОТ «Центр протидії корупції» Віталій Шабунін зазначив, що в різних тендерах постійно конкурують між собою одні й ті самі компанії. Він стверджує, що всі компанії насправді належать кільком особам, що монополізували ринок медичних тендерів в Україні.

«У процедурах державних закупівель лікарських засобів виграють одні й ті самі підставні компанії, що вже давно співробітничають з Міністерством охорони здоров`я. Постійний громадський контроль за такими тендерами зменшує корупційну маржу, тобто чистий заробіток компаній, що добре видно на прикладі закупівель ліків проти СНІДу і туберкульозу», - зазначив Шабунін.