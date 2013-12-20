Тонізуючі маски для зони декольте

Багато жінка вважають, що найбільше вік жінок видає зона декольте.

Тому за цією зоною потрібно доглядати з молодості.

1) Тонізуюча маска

Потрібно змішати білок (1 шт.) з соком лимону (половинки), і додати 1 ч. л. рослинного масла. За бажанням, можна додати пів чайної ложки солі (дрібного помелу).

Наносити дану маску на очищену шкіру на 15 хвилин. Наносити можна як на область грудей, так і шиї. Після протріть шкіру холодним зеленим чаєм з декількома краплями лимона (можна окремо заморозити кубики льоду із зеленого чаю з лимоном, якими на ніч можна протирати як шкіру, так і зону декольте).

2) Маска для омолодження зони декольте

Для цього вам знадобиться половинка апельсина, рослинне масло – 2 ч. л., не жирний сир – 2 ст. л., пів чайної ложки морської солі. Змішати всі інгредієнти і ретельно перемішати.

Нанести на шкіру на 15-20 хвилин. Змити теплою водичкою.

3) Картопляна маска

Змішати картопляне пюре з рослинною олыэю (1 ст. л.), збитим яйцем (1 шт.). Маску наносити теплою. Зверху маски покласти серветку або рушник. Змити через 15 хвилин.

- Ще можна протирати зону декольте соком лимона і соком грейпфрута. Потім змивати.

- Мазати шию і декольте сметаною, сироваткою або кефіром.