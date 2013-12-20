Як швидко зняти біль у горлі

Пропонуємо декілька народних способів порятунку горла, схвалених медиками.

- Очистіть головку ріпчастої цибулі, пропустіть її через м`ясорубку і одразу відіжміть сік. Вживайте його по одній чайній ложці три рази на день.

- Полоскання горла теплим розчином солі (1 чайна ложка на стакан води). Через кожні три години по три ковтки.

- Накладіть на шию зігріваючу пов`язку або компрес. Розчин для нього може бути різним: чайна ложка оцту, розведеного в 0,5 л води; підігріте рослинне масло; горілка; просто тепла вода.

Компрес роблять так: обмотавши шию зволоженою одним із розчинів тканиною, поверх неї кладуть вощений папір, потім шар вати або м`який шерстяний шарф. Все закріплюємо бинтом або косинкою. Тримаємо компрес не більше двох годин.

- При дискомфорті, що починається в горлі, допомагає повільне жування сирого лимона, особливо цедри. Після чого протягом години нічого не можна їсти, щоб ефірні масла і лимонна кислота встигли подіяти на запалені слизисті оболонки. Процедуру повторювати через кожні три години.

- Соком свіжої капусти, розведеним навпіл із водою, полоскати горло 5-6 разів на день.