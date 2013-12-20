У регіони України додатково закуплено 11 «швидких»

У регіони України додатково закуплено 11 автомобілів швидкої медичної допомоги.

Як повідомили УНІАН у МОЗ, «швидкі» закуплено за рахунок зекономлених на основному тендері коштів.

У відомстві поінформували, що вже визначено переможців тендеру щодо автомобілів швидкої медичної допомоги, які закуповуватимуться на зекономлені кошти. 16 грудня 2013 року пройшла процедура розкриття пропозицій цих конкурсних торгів, у якій взяли участь компанії «Практика», «Глобалавтогруп» і «СітіТранспортГруп».

Переможцем за лотом №1 стала компанія «Практика», яка отримає за один автомобіль швидкої на базі шасі «Peugeot Boxer» 519 тис грн, за лотом №2 – також НВО «Практика», яка за п’ять машин екстреної медичної допомоги на такому ж шасі запропонувала кращу ціну (3, 2475 млн грн) від конкурента. У третьому лоті перемогу отримала компанія «СітіТранспортГруп», яка за п’ять реанімобілів на базі Renault Master» отримає 4, 215 млн грн.

За словами начальника Управління моніторингу державних цільових програм та державних закупівель Галини Довганчин на основній закупівлі «швидких» МОЗ зекономило 7, 964 5 млн грн.

«На ці гроші було прийнято рішення придбати ще 11 карет швидкої. Для цього дозакупівля була розбита на три лоти: №1 – один автомобіль типу А (автомобіль швидкої медичної допомоги для транспортування пацієнта), №2 – п’ять автомобілів типу В (автомобіль екстреної медичної допомоги) та лот №3 – п’ять автомобілів типу С (реанімобіль)», - повідомила Довганчин.