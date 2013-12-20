Як не підхопити грибок нігтів

90% українців мають грибок нігтів. Ця інфекційна хвороба передається у тренажерних залах, басейнах, громадських банях. Найчастіше хворіють військові, бо миються в спільній бані. Також міліціонери, бо, як і солдати, весь час ходять в закритому взутті. Грибок підчіплюють в гостях, узуваючи запропоновані старі хатні капці. Інфікуватись можна й в магазині приміряючи взуття.

"Правильно, щоб людина в шкарпетках одягала капронові сліди й тоді міряла. Сліди одразу викидати. А в нас в магазинах лежать в коробці аж подерті від примірок,- каже лікар венеро-дерматолог столичного медичного центру "ВД" Вячеслав Кісілевський. - В манікюрному салоні грибок не вчепиться, якщо ємності для ніг й рук пів години лежать у розчині, а не попирскали чи просто сполоснули й все".

Грибком можна заразитись й під час сексу. Його шпори залишаються на постілі й переходять при контакті тіл.

"Збудник гине, якщо в людини міцний імунітет Тому інколи буває, що чоловік має грибок нігтів, а дружина - ні".

Шпори грибка можна змити з тіла милом, якщо це зробити протягом кількох годин після контакту з носієм інфекції. Постіль треба не тільки випрати, а й випрасувати, бо грибки гинуть при температурі кипіння. Не всі пральки нагрівають воду до 100 градусів.

"Раджу користуватись захисним спреєм. Пирскаєш на ноги й на місяць захищений від грибків. Ними обов`язково треба користуватись тим, хто ходить в басейн й тренажерний зал".

Для дешевшої профілактики раз на тиждень можна змащувати нігті йодом або робити ванночки для ніг з соди та мила.

gazeta.ua