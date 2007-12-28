Цирозу печінки можна запобігти - учені

Американські учені з Медичної школи Сан-Дієго університету Каліфорнії встановили, що рубцюваті зміни в печінці можна зупинити і навіть обернути назад.

Печінку можна відновити, на думку американських фахівців, якщо заблокувати виділення одного життєво важливого протеїну, який виробляється організмом як засіб захисту.

Як відомо, надмірне вживання алкоголю або гепатит призводять до фіброзу печінки, коли товщають сполучні тканини органу і з`являються рубцюваті зміни, які з часом можуть спричинити цироз печінки (серйозному порушенню роботи органу).

Досі в таких випадках медики або боролися з вірусом, який став причиною виникнення дисфункції, або рекомендували пацієнтові кардинально змінити свій спосіб життя і сісти на дієту.

Але тепер американські фахівці, провівши серію дослідів на мишах з фіброзом, з`ясували, що можна зупинити формування рубцюватих тканин в печінці, якщо блокувати здатність організму виробляти протеїн RSK.

Експеримент показав, що у тих мишей, організм яких не міг виділяти протеїн, фіброз зупинявся, а у інших продовжував розвиватися.

Доктор Мартіна Бак, що керувала дослідженням, вважає, що метод може дати набагато сильніший ефект, адже зараз вони перебувають лише на ранній стадії і справжня перевірка відбудеться лише тоді, коли удасться зупинити розвиток захворювання у людини.

korrespondent.net