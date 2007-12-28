Рівненщина отримає ?300 тис. для створення перинатального центру

Управління із захисту населення від наслідків Чорнобильської аварії Рівненської облдержадміністрації виграло грант за програмою Єврокомісії Таcis у розмірі 300 тис. євро на фінансування проекту створення Рівненського обласного перинатального центру.

За словами заступника голови ОДА Степана Павлюка, 12 грудня представники Єврокомісії підтвердили свої наміри фінансувати проект "Зниження перинатальних і репродуктивних втрат в області, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи".

15–17 січня 2008 р. вони відвідають Рівне і перевірять готовність приміщення Рівненського пологового будинку №1 до створення перинатального центру, а також проведуть низку робочих нарад, передає РБК-Украина.