Фрукти з бархатистою шкіркою шкідливі для здоров’я

Китайські медики заявили про те, що деякі фрукти з бархатистою шкіркою містять пилок, який може викликати в людини алергію, повідомляють китайські ЗМІ.

Медики прийшли до таких висновків, обстежуючи пацієнтів, які зверталися до них із симптомами харчового отруєння. Після ретельних аналізів попередній діагноз отруєння не підтверджувався, але з’ясувалося, що нудота, запаморочення, задишка й інші неприємні ознаки насправді були алергічною реакцією на з’їдені фрукти, шкірка яких містила пилок.

До групи ризику потрапили такі загальні улюбленці, як персики, абрикоси, сливи, вишні й інші. Навіть червона морква, за ствердженням медиків, може бути небезпечною для здоров’я людини.

Також медики попереджають, що купуючи фрукти на ринку, не слід удихати їхній аромат, оскільки це може спровокувати алергічну реакцію організму, тяжкість якої залежить від індивідуальної перенесення алергії.

Щоб звести до мінімуму ризик алергії, китайські медики радять перед уживанням обдавати кип’ятком фрукти, щоб нейтралізувати небезпечний пилок.

bigmir.net