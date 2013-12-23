В Україні заборонили «Корвалол» і «Корвалдін»

Держлікслужба України за наслідками інспекційної перевірки заборонила реалізацію препаратів «Корвалол» і «Корвалдін» виробництва компанії «Фармак». Про це мовиться у розпорядженні служби від 18 грудня 2013 року.

Забороняється реалізація, зберігання і використання "Корвалолу" в краплях і пігулках, "Корвалдіна" в краплях, "Назоферона" в краплях і спреї, гелю "Уронефрон", розчину для ін`єкцій "Фленокс", мовиться в документах Служби. Поки що невідомо, скільки часу продовжиться заборона.

До речі, в США і низці країн Європи корвалол зник з аптек назавжди. Цей препарат вважався найдоступнішим заспокійливим засобом, але в його склад входить фенобарбітал, який визнали психотропною речовиною, і етанол, що має наркотичну і токсичну дію.

likar.info