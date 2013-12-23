На Новий рік в Україні дощитиме

На Новий рік на українців чекає тепла погода.

Згідно з інформацією Гідрометцентру, на Новий рік на південному сході України буде плюсова температура, можливі дощі, а на решті території країни очікуються невеликий сніг та легкий мороз.

«Температура вночі коливатиметься від 0 до -5° С, а на сході і півдні - +1-5° С», - заявив заступник голови Гідрометцентру Анатолій Прокопенко. Його слова передають "Вести".

Як розповіли у Львівському гідрометцентрі, температура в Славському коливатиметься від +3° С вдень до -2° С вночі, у Буковелі холодніше - близько -5° С.