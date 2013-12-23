У чому особливість дитячого кашлю

Особливістю кашлю у маленьких дітей є те, що діти можуть не кашляти. Це пояснюється незрілістю кашельного рефлексу. Коли дитину з підвищеною температурою і легким покашлюванням приводять на прийом до педіатра, лікар під час прослуховування часто виявляє ексудативний секреторний процес в легенях. Про це розповіла лікар-педіатр Наталія Федорівна Чернега.

Ще одна особливість захворювання дихальної системи – для них характерний обструктивний синдром. Через алергічні проблеми і незрілий кашельний рефлекс дитина збирає мокроту і не може її викашлянути.

В даний час для лікування вологого кашлю у дітей застосовують неферментативні муколітичні препарати, які розріджують мокроту.

likar.info